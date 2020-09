Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jährige nach Handel mit Arzneimitteln in Haft

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (10.09.2020) eine 32 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mit Arzneimitteln zu handeln. Die Tatverdächtige hielt sich gegen 11.00 Uhr am Rupert-Mayer-Platz auf und verkaufte offenbar mehrfach Tabletten an mutmaßliche Abnehmer. Beamte kontrollierten die Frau und fanden bei ihr etwa 30 Tabletten mit dem Arzneistoff Pregabalin sowie rund 70 Euro Bargeld. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens und den Erlass eines Haftbefehls. Hierauf wurde die portugiesische Staatsangehörige am Freitag (11.09.2020) einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

