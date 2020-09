Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserrohrbruch

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Mehrere Keller sind in den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.09.2020) aufgrund eines Wasserrohrbruchs an der Künzelsauer Straße vollgelaufen. Offenbar kam es gegen 02.00 Uhr zu einem Bruch einer Hauptleitung, sodass das austretende Wasser auch mehrere Quadratmeter einer Grünanlage überflutete. In den Kellern stand das Wasser teilweise bis zu eineinhalb Meter hoch. Aufgrund des Rohrbruchs meldeten mehrere Haushalte in Zuffenhausen, kein Wasser mehr zu haben. Die Feuerwehr war im Einsatz und pumpte die betroffenen Keller aus. Die Bewohner mussten zeitweise evakuiert werden, nachdem die Strom- und Gasleitungen in den Häusern ebenfalls von der Überflutung betroffen waren.

