Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar von Samstag, 01.08.2020, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 02.08.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit betrunkenen Fahrradfahrer

Am Samstag, um 13:20 Uhr, kam es in Goslar-Georgenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der 52-jährige Fahrradfahrer aus Goslar fuhr mit fast 3 Promille auf einen geparkten PKW aus Braunschweig auf. Dabei zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Körperverletzung in einer Bäckerei, Goslar-Innenstadt

Am Sonntag, gegen 09:30 Uhr, kam es in einer Bäckerei zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden, die anschließend in Handgreiflichkeiten geendet hat. Entsprechende Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell