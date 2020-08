Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02.08.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallgeschehen:

Am Samstag, den 01.08.2020, gegen 13.30 Uhr, befährt ein 71-jähriger Krad-Fahrer aus Söllingen im Kreis Helmstedt die L517 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Schulenberg. Etwa auf Höhe der Abzweigung Festenburg übersieht er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Aufprall auf das Heck des Pkw wird der Kradfahrer schwer verletzt.

Ebenfalls am Samstag, den 01.08.2020, gegen 16.40 Uhr, ereignet sich ein ähnlicher Verkehrsunfall auf der B498, Okertalsperre in Richtung Romkerhall. Hier fährt ein 53-jähriger Kradfahrer aus Bad Harzburg auf einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw in Folge zu geringem Abstands auf und verletzt sich dabei.

Beide Kradfahrer wurden nach rettungsdienstlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich zudem am Samstag, 01.08.2020, gegen 10.20 Uhr auf der Adolph-Roemer-Straße in Clausthal-Zellerfeld. Hier fährt der 47-jährige Führer eines E-Bike aus Clausthal-Zellerfeld auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 35-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt, am Pkw entsteht leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Biker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration vor Ort bestätigt diesen Eindruck. Es wird eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Hinweis:

Diverse aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten in den vergangenen Tagen eine Ölspur auf der B241, zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld. Überprüfungen ergaben, dass es sich dabei um eine alte, bereits durch eine Fachfirma behandelte Dieselspur handelt. Diese ist noch deutlich erkennbar, eine Rutschgefahr besteht jedoch nicht mehr.

i.A. Reckewell, PK'in

