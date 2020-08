Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen Pressemitteilung vom 31.07. - 01.08.2020

Goslar (ots)

Am Samstag den 01.08.2020 zwischen 11:30 - 17:00 Uhr beschädigte ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW Up in der Bornhäuser Straße 3 in Seesen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen (Tel. 05381/9440) in Verbindung zu setzen.

