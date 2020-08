Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar für die Zeit von Freitag, 31.07.20, 12:00 Uhr, bis 01.08.20, 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Unfall auf der L 516, Lautenthal in Richtung Seesen, Höhe Kuttelbacher Teich

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, stürzte ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen im Kurvenbereich und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Rauchentwicklung in der Altstadt Goslar

Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Goslar stellte am Einsatzort fest, dass für die Rauentwicklung angebranntes Essen verantwortlich gewesen ist. Die Wohnung wurde entsprechend gelüftet. Verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung an einer Waschstraße in Goslar

Unbekannte hatten in der letzten Nacht im Bereich einer Waschstraße einen Zaun und ein Werbebanner beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell