POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 31.07.2020

Goslar (ots)

Versuchte Ladendiebstähle mit hohem Warenwert

Langelsheim. Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr versuchten zwei weibliche Personen in einem Langelsheimer Markt in der Lange Straße Waren von insgesamt etwa 800,00 Euro zu stehlen. Durch eine aufmerksame Zeugin wurden die Täterinnen misstrauisch. Eine ließ ihren gefüllten Einkaufswagen im Markt zurück und verließ ihn über den Eingangsbereich. Die andere Täterin konnte an der Kasse ihren Einkauf nicht bezahlen. Die flüchtige Täterin wurde noch auf dem Parkplatz des Marktes in einem PKW aufgenommen, in dem bereits zwei männliche Personen saßen. Es wird um Hinweise zu der flüchtigen Person und zu dem PKW gebeten. Polizeistation Langelsheim, 05326 / 97878-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

