Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisste 56-Jährige wieder aufgetaucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die seit dem 18.05.2020 vermisste 56-Jährige (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 19.05.2020) ist wieder aufgetaucht. Fußgänger fanden die Frau am Mittwochabend (20.05.2020) gegen 19.40 Uhr in einem Waldstück zwischen der Kelterstraße und der Karl-Kloß-Straße auf. Sie wurde leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen für ihr Verschwinden dauern an.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten um Löschung des Lichtbildes im geschützten Bereich.

