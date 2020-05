Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hundewelpen entdeckt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (20.05.2020) einen Kleintransporter kontrolliert und dabei zwei Hundewelpen entdeckt. Ein Zeuge bemerkte gegen 08.40 Uhr in der Darmstädter Straße einen Kleintransporter, offenbar hatte der Wagen eine Autopanne. Als der Zeuge Hundewinseln aus dem Transporter wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Die Beamten kontrollierten den Wagen sowie den 29 Jahre alten Fahrer und fanden auf der Ladefläche des Transporters zwei Malteser Hundewelpen, welche mutmaßlich in zu kleinen Hundeboxen ohne Wasser transportiert worden waren. Eine hinzugezogene Veterinärmedizinerin entdeckte außerdem Unstimmigkeiten in den Impfpässen der Tiere. Mutmaßlich sind die Hunde für den Transport zu jung gewesen. Noch vor Ort wurden die Welpen beschlagnahmt und medizinisch versorgt. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz eingeleitet. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung setzten ihn die Beamten auf freien Fuß. Die Ermittlungen hinsichtlich der ausgestellten Impfpässe dauern an.

