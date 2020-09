Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Mitte/-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (08.09.2020) und Mittwoch (09.09.2020) an der Robert-Koch-Straße, der Torstraße und an der Straße Waldebene Ost mehrere Fahrzeuge gestohlen. Zwischen 21.00 Uhr und 06.45 Uhr öffneten die Täter auf unbekannte Weise einen weißen BMW X1 mit dem amtlichen Kennzeichen S-AT 500, der in der der Robert-Koch-Straße abgestellt war und stahlen das Fahrzeug. Am Mittwoch gegen 08.15 Uhr stellte der Besitzer seinen roten Citroen Berlingo mit der Aufschrift "Vital Lunch" und dem amtlichen Kennzeichen S-TO 92 an der Torstraße ab. Nachdem er eine Lieferung beendet hatte, bemerkte er, dass Diebe mit dem Auto davongefahren waren. Ebenfalls am Mittwoch zwischen 19.20 Uhr und 21.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Umkleidekabine an der Straße Waldebene Ost, nahmen einen Fahrzeugschlüssel an sich und fuhren mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen S-MN 313 davon. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge beläuft sich auf zirka 16.000 Euro. Zeugen des Diebstahls an der Robert-Koch-Straße werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden. Hinweise zu dem Diebstahl an der Torstraße nimmt das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen, Informationen zum gestohlenen Mercedes das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter +4971189903500.

