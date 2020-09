Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Cabrioverdeck aufgeschnitten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (08.09.2020) oder am Mittwoch (09.09.2020) das Verdeck eines Cabrios an der Herbsthalde aufgeschnitten und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Täter schnitten zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 06.45 Uhr mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand das Verdeck des Mercedes-Cabrios auf. Das Auto parkte dabei auf einem Stellplatz an der Herbsthalde. Ob die Unbekannten etwas aus dem Auto stahlen, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

