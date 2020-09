Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegelgläser gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (09.09.2020) an insgesamt zwölf Autos die Spiegelgläser der Außenspiegel gestohlen. Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr entfernten die Täter die Spiegelgläser, die sich an hochwertigen Mercedes- und BMW-Modellen befanden. Die betroffenen Fahrzeuge parkten während der Taten an der Behringstraße, dem Siriusweg, der Egelhaafstraße, der Dürrlewangstraße, der Schopenhauerstraße, der Eulerstraße, der Osterbronnstraße sowie an der Herschelstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

