Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag (09.09.2020) ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer sowie seine 32 Jahre alte Beifahrerin verletzt worden. Der 38-Jährige war mit seinem Audi A3 auf der Pragstraße in Richtung Feuerbach unterwegs, als er im Kreuzungsbereich auf Höhe der Löwentorstraße mit einem Audi SQ5 einer 61-Jährigen zusammenstieß. Die 61-Jährige war in der Pragstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte nach links in die Löwentorstraße abbiegen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige leichte, seine 32 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 61-Jährige und ihr 67 Jahre alter Beifahrer blieben offenbar unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

