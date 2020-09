Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Arzneimitteln gehandelt - Täter verurteilt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (08.09.2020) einen 36 Jahre alten Mann wegen Handeltreibens mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln festgenommen. Ein Polizeibeamter hatte den Täter zuvor beobachtet, wie er in der Tübinger Straße an mehrere Personen Tabletten verkaufte. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Beamten bei ihm sechs Tabletten mit dem Arzneistoff Pregabalin sowie rund einhundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Aufgrund der klaren Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens, woraufhin der 36-jährige Deutsche am Mittwoch (09.09.2020) zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell