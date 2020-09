Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Springer von der König-Karls-Brücke - 35-Jähriger ermittelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann löste am vergangenen Mittwochnachmittag (02.09.2020) offenbar durch seinen Sprung in den Neckar einen Rettungseinsatz aus (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 03.09.2020). Mit Hilfe von Zeugenhinweisen identifizierten Polizeibeamte den zunächst unbekannten Mann. Außerdem steht der 35-Jährige im Verdacht, auch am vergangenen Samstag (05.09.2020) gegen 16.40 Uhr an der gleichen Stelle in den Neckar gesprungen zu sein. In beiden Fällen sprang der Mann offenbar zu seinem Vergnügen in das Gewässer. Die Beamten leiteten gegen den 35-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Außerdem wird geprüft, inwieweit ihm die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.

