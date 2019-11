Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Heruntergefallene Ladung beschädigt Pkw

Goch (ots)

Einige nicht mehr feststellbare Ladungsteile eines Anhängers haben am Freitagnachmittag, 15.11.2019, auf der Bundesstraße 9 im Ortsteil Pfalzdorf einen entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Ein 20-jähriger Autofahrer war mit seinem schwarzen 3er BMW gegen 15.10 Uhr in Richtung Kleve unterwegs, als ihm vor der Einmündung zur Klever Straße weißer Mercedes-Sprinter mit Anhänger entgegenkam. Obwohl die Ladung mit einem grünen Netz gesichert war, wurde Teile auf die Fahrbahn geschleudert und trafen den Wagen des Geschädigten. Dieser konnte sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrs erst in Höhe eines Möbelhauses in Bedburg-Hau anhalten, wo er die frischen Schäden entdeckte. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

