Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Rees (ots)

Während er mit einem Arbeitskollegen in der vergangenen Woche auf Montage war, hatte der Besitzer eines grauen Opel Corsa seinen Wagen am 11.11., gegen 04.00 Uhr auf der Wannwicker Straße in Höhe der Hausnummer 6 bis 8 abgestellt. Nach Rückkehr am Freitag, 15.11., 15.30 Uhr, stellte er frische Unfallschäden im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Aufgrund des Farbabriebs könnte sich hierbei um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

