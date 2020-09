Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec kollidiert mit Fahrrad

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 48 Jahre alte Pedelecfahrerin ist am Dienstagabend (08.09.2020) auf einem Fahrradweg am Cannstatter Wasen mit einer 50-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Die 50-jährige Fahrradfahrerin fuhr gegen 18.00 Uhr auf dem Radweg aus Richtung Esslingen kommend am Neckar entlang und wollte im Bereich der "Hall of Fame" in Richtung U-Bahn-Haltestelle Mercedesstraße weiterfahren. Die 48 Jahre alte Pedelecfahrerin kam ihr dabei entgegen und die beiden Frauen stießen im Bereich der Rampe mutmaßlich frontal zusammen. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Pedelecfahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

