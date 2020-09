Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am späten Dienstagnachmittag (08.09.2020) in der Steiermärker Straße zugetragen hat. Offenbar geriet ein 45 Jahre alter Honda-Fahrer mit einem 34 Jahre alten Fahrradfahrer gegen 17.50 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Beide waren auf der Steiermärker Straße in Richtung Feuerbacher Tunnel unterwegs. Kurz vor dem Tunnel hielten sie mutmaßlich für eine Aussprache auf dem Gehweg an. Dabei verständigte der 34-Jährige die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten lag der Radler auf dem Boden, sein Fahrrad war beschädigt. Der genaue Ablauf der Ereignisse ist derzeit noch unklar, da die Beteiligten keine Angaben machen. Der Radfahrer blieb offenbar unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

