Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (08.09.2020) ist ein 72 Jahre alter Radfahrer in der Engelbergstraße schwer verletzt worden. Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin bog gegen 15.30 Uhr von der Rappachstraße nach rechts in die Engelbergstraße ein. Gleichzeitig soll der 72-jährige Fahrradfahrer die Engelbergstraße mutmaßlich aus Richtung der Gleise in Richtung der Tankstelle überquert haben. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell