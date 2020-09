Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos durchwühlt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (08.09.2020) aus einem Vereinsheim an der Schmollerstraße mehrere Fahrzeugschlüssel gestohlen und anschließend Autos durchwühlt. Die Täter begaben sich zwischen 19.15 Uhr und 22.00 Uhr in die Umkleidekabinen eines Vereinsheims. Dort suchten sie offenbar gezielt nach Autoschlüsseln und nahmen sie an sich. Anschließend öffneten sie die teilweise in der Nähe abgestellten Wagen und stahlen in mehreren Fällen Bargeld, das sich in den Autos befand. In der Folge ließen sie die Autoschlüssel zurück und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

