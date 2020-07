Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Autodiebstählen - Tatverdächtige ermittelt und festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (24.07.2020) zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in den vergangenen Monaten mehrere Fahrzeuge gestohlen und zum Teil unfallbeschädigt zurückgelassen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen, denen vorgeworfen wird, seit vier Monaten in wechselnden Besetzungen, zusammen mit weiteren Tatverdächtigen, zumeist unverschlossene Fahrzeuge gestohlen, mehrere Tage benutzt und teilweise unfallbeschädigt zurückgelassen zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen beschlagnahmten die Beamten umfangreiche Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen, die Ermittlungen dauern an. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Deutschen wurden am Freitag mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und gegen den 17-Jährigen in Vollzug setzte, der Haftbefehl gegen den 16-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

