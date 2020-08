POL-OS: Wehrendorf/Altkreis Wittlage: Wem gehört das rote Kinderfahrrad?

Polizeiinspektion Osnabrück

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines roten Kinderfahrrades der Marke Topsy, Modell Freerider. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde am Ortseingang von Wehrendorf ein 18-jähriger Bad Essener mit dem Fahrrad von einer Funkstreife angehalten. Der junge Mann behauptete, dass er bei einem Freund in Ostercappeln gewesen sei und sich von diesem das kleine Fahrrad für den Heimweg geliehen hätte. Dummerweise bestätigte der Kumpel die Aussage des Bad Esseners aber nicht, sodass die Herkunft des Fahrrades weiterhin unklar ist. Es ist durchaus möglich, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Wer Hinweise zu dem sichergestellten Kinderrad geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bad Essen. Telefon: 05472/977170.

