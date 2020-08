Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch im Kanonenweg

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, bemerkten aufmerksame Nachbarn im Kanonenweg einen Einbruchversuch in ein Wohnhaus. Der männliche Täter war noch mit dem Aufbruch einer Haustür beschäftigt, als er angesprochen wurde. Zunächst konnte der Mann noch festgehalten werden, schließlich gelang ihm aber die Flucht. Auffällig war, der Mann hatte augenscheinlich Einwegspritzen in der Gesäßtasche.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 25 bis 30 Jahre alt

- 170 bis 175 cm groß

- dunkle, gegelte Haare

- schlanke Statur

- südosteuropäisches Erscheinungsbild

- blaue Jeanshose

- graue Trainingsjacke

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Flüchtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

