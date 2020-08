Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - SUV-Fahrer touchiert Fußgänger und flüchtet

Bersenbrück (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Montag, gegen 14.25 Uhr, mit einem dunkelblauen/schwarzen SUV die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Ankumer Straße. In Höhe der Gottlieb-Daimler-Straße touchierte der Autofahrer einen 22-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der 22-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der SUV-Fahrer setzte unterdessen seinen Weg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. An dem flüchtigen Fahrzeug befanden sich Osnabrücker Kennzeichen (OS-). Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei, Telefon 05439/9690.

