POL-OS: Hasbergen/A30: Festnahme von Drogenschmugglern

Hasbergen/A30: Festnahme von Drogenschmugglern

Hasbergen

Die Autobahnpolizei hat am Freitagabend auf der A30 ein mit drei Männern besetztes Auto angehalten und im Fahrzeug mehrere Kilogramm Drogen aufgefunden. Die Beamten bemerkten gegen 21.10 Uhr den VW Golf mit ungarischen Kennzeichen, der auf der Richtungsfahrbahn Hannover unterwegs war und stellten bei der anschließenden Kontrolle sofort starken Marihuanageruch im Auto fest. Bei der Durchsuchung der drei Ungarn wurden dann beim 31-jährigen Fahrer etwa 22 Gramm Marihuana sowie mehrere Ecstasytabletten aufgefunden. Zudem wurde durch einen Test festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss ebendieser Drogen stand. Bei einer genauen Inaugenscheinnahme des Autos wurden die Beamten dann weiter fündig: Im Innenraum wurden noch einmal circa 21 Gramm Marihuana und in einem präparierten Versteck im Kofferraum etwa fünf Kilogramm Amphetamin entdeckt. Das Trio wurde festgenommen und anschließend zur Sache vernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 48-jährige Haupttäter dem Haftrichter vorgeführt, der den Ungarn in die Untersuchungshaft schickte. Dem Fahrer des Autos wurde eine Blutprobe entnommen, da er den Wagen unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist.

