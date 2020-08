Polizeiinspektion Osnabrück

Hesepe: Verdacht eines Tötungsdeliktes - gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Am Montagnachmittag wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 16:20 Uhr in die Hauptstraße nach Hesepe gerufen. Es sollte zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifen vor Ort wurden in einem Straßengraben zwei Personen mit Stichverletzungen angetroffen. Der Mann und die Frau wurden sofort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt. Trotz Reanimation kam die Hilfe für eine 43-jährige Bewohnerin der Landesaufnahmebehörde Hesepe zu spät, sie verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Bewohner der Landesaufnahmebehörde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stach der Mann zunächst mit einem Messer auf die Frau ein und verletzte sich anschließend selbst. Der 48-Jährige wurde festgenommen, musste aufgrund seiner Verletzungen aber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwischen Täter und Opfer bestand nach ersten Erkenntnissen eine verwandtschaftliche Beziehung.

Die Polizei nahm weiterhin einen 20-jährigen Mann fest, ebenfalls Bewohner der LAB Hesepe. Seine Rolle bei der Tat ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hauptstraße ist im Bereich der Straßenunterführung (B68) großräumig für die Arbeit der Polizei abgesperrt. Zwischenzeitlich war ein Polizeihubschrauber über Hesepe eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

