POL-OS: Melle - Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf L90

Melle (ots)

Ein 58-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit einem Mitsubishi die Meller Straße (L90) in Richtung Bruchmühlen, als er gegen 06.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 58-Jährige prallte frontal mit dem VW Transporter einer 47 Jahre alten Frau zusammen, drehte sich mit seinem Auto und kam am rechten Fahrbahnrand, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, zum Stehen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Transporter-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Tittingdorf, Buer, Markendorf und Melle-Mitte waren mit ca. 50 Kräften im Einsatz und die Straßenmeisterei Bohmte richtete eine vorübergehende Vollsperrung der Landesstraße im Bereich der Unfallstelle ein. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

