Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eigenes Auto beschädigt

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Mittwoch (01.07.2020) an der Eybacher Straße sein eigenes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Eine Passantin wurde gegen 17.20 Uhr auf den 35-Jährigen aufmerksam, der bei einem geparkten BMW Mini offenbar die Seitenscheiben einschlug und die Spiegel abtrat. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann an und kontrollierten ihn. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der 35-Jährige der Eigentümer des von ihm beschädigten Fahrzeugs ist. Er war zuvor offenbar mit seiner Partnerin in Streit geraten und reagierte sich nun an dem Fahrzeug ab.

