Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200515-2: Drei Festnahmen nach Einbruch in Einkaufszentrum - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. Mai) drei Männer festgenommen, die sich von einem Nagelstudio ausgehend über mehrere Zwischenwände gewaltsam Zutritt zu einem Juwelier verschafft hatten.

Gegen 02:30 Uhr verständigte ein Zeuge (21) die Polizei, nachdem er Geräusche aus dem Einkaufszentrum an der Kölner Straße gehört hatte. Die Beamten entdeckten im Gebäude drei Personen, die daraufhin flüchteten. Die Polizisten stellten zunächst einen 30- und einen 36-jährigen Mann und nahmen beide vorläufig fest. Die dritte Person war weiterhin flüchtig, weshalb die Polizisten einen Diensthund einsetzten. Der dritte Einbrecher (32) wurde in einer versteckten Zwischendecke aufgespürt und festgenommen. Das Trio muss sich nun wegen schweren Einbruchdiebstahls verantworten.

Nach den Festnahmen rekonstruierten die Polizisten den Tathergang. Offenbar waren die Einbrecher zunächst in das Nagelstudio eingebrochen. Von dort durchschlugen sie mehrere Wände und gelangten so zum Tresor des Juweliers. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

