Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung im Stadtteil Schinkel gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine Streife der Fahrradeinheit die Bremer Straße in Richtung stadteinwärts. An der Einmündung Schützenstraße wurden die Beamten gegen 16.54 Uhr auf einen roten Fiat Seicento aufmerksam. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, bog der Fahrer des Kleinwagens nach links in die Schützenstraße ein und flüchtete. An der Kreuzung Wesereschstraße überholte er zwei Pkw, die an der Rotlicht zeigenden Ampel warteten, fuhr in den Kreuzungsbereich und gefährdete Autofahrer, die aus der Wesereschstraße bei "grün" in die Kreuzung fuhren. Nur durch deren vorausschauende Fahrweise und Gefahrenbremsungen konnte ein Zusammenstoß mit dem roten Fiat verhindert werden. Anschließend bog der Flüchtige in die Ebertallee ab. In der Tannenburgstraße konnten die Beamten schließlich den 21-jährigen Fahrer und seinen 24 Jahre alten Beifahrer stellen. Den Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell