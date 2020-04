Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Auto kommt von Straße ab und kollidiert mit parkenden Anhänger - Polizei warnt vor Ablenkung am Steuer

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen 20. April kurz vor 15 Uhr in Herne. Ein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Anhänger. Dabei wurden zwei mitfahrende Kinder (5,7) verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 38-jähriger Herner mit seinem Wagen die rechte Fahrspur der Dorstener Straße in Richtung Gelsenkirchen. Nach Zeugenangaben kam das Auto in der Bahnunterführung vor der Schirrmannstraße plötzlich nach rechts ab und fuhr ungebremst gegen einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Anhänger. Durch die Kollision wurde der Anhänger noch einige Meter mitgerissen und kam letztlich auf dem Bürgersteig zum Stehen. Mitfahrende Kinder auf der Rücksitzbank wurden verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

Ersten Hinweisen zufolge könnte der Autofahrer abgelenkt gewesen sein, indem er während der Fahrt sein Handy in einer Halterung bediente.

Ein dringender Hinweis der Polizei:

Ablenkung und Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr können fatale Folgen haben. Eine Bedienung von Geräten während der Fahrt, egal ob auf dem Zweirad oder im Fahrzeug, beeinträchtigt das Fahrverhalten in negativer Weise. Denken Sie immer daran, dass eine aktive Teilnahme im Straßenverkehr jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen erfordert.

Ein Beispiel, das die Gefahr verdeutlicht: Wer bei Tempo 50 den Blick für eine Sekunde von der Straße abwendet, um beispielweise auf ein Display zu schauen, fährt knapp 14 Meter im Blindflug.

Unsere Tipps für sicheres Fahren ohne Ablenkung:

- Erledigen Sie die Bedienung von elektronischen Geräten (Navigationsgerät, Radio und Co.) vor Fahrtantritt.

- Lassen Sie das Handy einfach mal klingeln. An geeigneten Stellen können Sie anhalten, um wichtige Anrufe/Nachrichten zu tätigen oder zu versenden. Schalten Sie vorher das Fahrzeug aus.

- Kommen Sie erst gar nicht in die Versuchung: Legen Sie Ihr Handy von Anfang an außer Reichweite.

- Fahren Sie früh genug los: Zeitdruck ist ein schlechter Mitfahrer und verleitet dazu gerade mal eben - während der Fahrt das Eine oder das Andere zu essen, zu trinken oder schnell noch eine Nachricht zu verschicken.

- Konzentrieren Sie sich auf das Verkehrsgeschehen, schauen Sie auf die Straße und halten mit beiden Händen das Lenkrad fest. Nur so können Sie sich auf plötzliche und unvorhergesehene Situationen einstellen, um diese zu beherrschen.

- Sorgen Sie dafür, dass Gespräche oder das Radio die Verkehrsgeräusche nicht übertönen! Nur so können Sie auch Einsatzfahrzeuge rechtzeitig wahrnehmen.

Hier ein Link mit weiteren Informationen: https://polizei.nrw/artikel/lenk-dich-nicht-app-0

Bitte beherzigen Sie diese Verhaltenstipps - Die Polizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern allzeit eine gute sowie sichere Fahrt!

