Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorradfahrer (63) bei Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße in Witten

Witten (ots)

Am Sonntag, 19. April 2020, ist ein 63-jähriger Wittener Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 13.10 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Stockumer Str. in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe der Kreuzung Wullener Feld beabsichtigte eine ihm entgegenkommende 79-jährige Autofahrerin nach links abzubiegen. Dabei übersah die Autofahrerin den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebaracht, wo er stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat übernommen.

