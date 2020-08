Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrzeugaufbruch

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit vom frühen Sonntagabend bis zum Montagmittag kam es in der Straße Am Wiesenbach zu einem Einbruch in einen Audi A4. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt worden und der Besitzer stellte am Montag fest, dass die hintere linke Scheibe zerstört worden war. Der Täter oder die Täterin muss sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt haben, an der Innenseite der Fahrzeugtür konnten Blutspuren gesichert werden. Es ist kein Diebesgut bekannt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

