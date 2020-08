Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbrecher kletterte durch offenes Fenster

Bad Rothenfelde (ots)

Ein Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag in der Osnabrücker Straße ein offenstehendes Fenster eines Mehrparteienhauses zum Diebstahl genutzt. Der Täter kletterte zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr unweit der Tankstelle über das zur Straße hin gelegene Fenster in eine Wohnung, durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeutete dabei Bargeld. Die Polizei in Dissen bittet unter 05421-921390 um Hinweise in der Sache. Vielleicht hat ein Passant den Täter beim Einstieg in die Wohnung beobachtet, die Umstände aber aufgrund der dreisten Tatausführung (tagsüber und direkt an der Straße) nicht mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. Zudem bittet die Polizei darum, Fenster und Türen auch dann zu schließen, wenn man nur kurz das Haus verlässt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell