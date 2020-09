Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstag (08.09.2020) bei einem Arbeitsunfall an der Heimsheimer Straße schwer verletzt worden. Der 54-Jährige wusch auf einem Firmengelände gegen 19.35 Uhr seinen LKW, als der 58 Jahre alte Fahrer eines Betonmischers ebenfalls auf das Gelände fuhr. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen geriet der Betonmischer ins Rutschen, prallte gegen den LKW des 54-Jährigen und klemmte ihn zwischen beiden Fahrzeugen ein. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kamen vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an.

