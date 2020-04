Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0232--Rechte Parolen vor Essensausgabe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Bremer Heerstraße Zeit: 9.4.20, 15.25 Uhr

Am Donnerstagnachmittag rief ein Mann in Burgdamm vor den Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Lebensmittelausgabe rechte Parolen. Die Polizei stellte noch in Tatortnähe einen 60 Jahre alten Tatverdächtigen.

Zeugen meldeten der Polizei am Nachmittag eine Person, die vor der Essensausgabe an der Bremer Heerstraße "Heil Hitler" rief und dabei den sog. "Hitlergruß" zeigte. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, befanden sich etwa 50 Gäste vor der Essensausgabe. Der Täter hatte sich zwischenzeitlich vom Tatort entfernt. Ein Tatverdächtiger konnte nach kurzer Fahndung im Bereich Bahnhof Bremen-Burg gefasst werden. Der 60-Jährige bestritt die Tat.

Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

