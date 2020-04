Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0231--Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Am Oslebshauser Bahnhof Zeit: 9.4.20, 3 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag, einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Oslebshausen aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Täter versuchten, den Automaten einer Bank in der Straße Am Oslebshauser Bahnhof aufzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen brachen sie jedoch ab und flüchteten. Zeugen beobachteten zur Tatzeit drei Personen in dunkler Kleidung mit Handschuhen, Jeans und Masken. Die Höhe der Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei fragt: "Wer hat gegen 3 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Oslebshauser Straße und Ritterhuder Heerstraße gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

