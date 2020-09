Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen (08.09.2020) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Passanten am Hauptbahnhof und in einer Stadtbahn bedroht zu haben. Gegen 01.10 Uhr soll der Tatverdächtige in der Klett-Passage zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren mit einem Messer bedroht haben. Als der 37-Jährige die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann zunächst in die Schlossgartenanlagen. Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten und entdeckten ihn schlussendlich in einer Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Fasanenhof. Die Beamten nahmen ihn dort widerstandlos fest und fanden in seinem Rucksack ein Messer. Noch in der Stadtbahn machten eine 18 Jahre alte Frau sowie ihr 20 Jahre alter Begleiter auf sich aufmerksam. Die beiden gaben gegenüber den Beamten an, ebenfalls von dem Tatverdächtigen bedroht worden zu sein. Polizeibeamte brachten den offenbar alkoholisierten Tatverdächtigen auf ärztlichen Rat in eine Klinik. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

