Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angestellte mutmaßlich sexuell bedrängt

Stuttgart (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann hat am Montag (07.09.2020) seine Kollegin offenbar sexuell bedrängt. Die 34-jährige Angestellte eines Hotels verrichtete gegen Mitternacht ihren Nachtdienst an der Rezeption, als ihr Vorgesetzter in das Hotel kam und sie in aufdringlicher Weise ansprach. Die Angestellte flüchtete in einen angrenzenden Raum, der 47-Jährige folgte ihr, würgte sie offenbar und riss sie dort zu Boden. Er zog sich selbst seine Hose und Unterhose herunter und forderte die 34-Jährige zu sexuellen Handlungen auf, was sie entschieden verweigerte. Anschließend umklammerte der Tatverdächtige die Frau, griff ihr mutmaßlich an die Brust und in den Intimbereich und ließ erst von ihr ab, als sie sich wehrte. Der alkoholisierte 47-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber einige Stunden später der Polizei. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

