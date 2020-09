Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamte beleidigt - 29 Jahre alter Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (07.09.2020) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 27 Jahre alten Polizeibeamten beleidigt und sich gegenüber seiner 26 Jahre alten Kollegin entblößt zu haben. Der 27-Jährige regelte gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Filderstraße/Hauptstätter Straße nach einem Unfall den Verkehr, als der Tatverdächtige an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte und dem Beamten den Mittelfinger zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle holte der Tatverdächtige sein Glied heraus, schaute die 26 Jahre alte Polizeibeamtin, die ihn kontrollierte, an und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Aufgrund seiner Alkoholisierung nahmen die Beamten den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

