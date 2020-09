Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ins Schleudern gekommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in den frühen Dienstagmorgenstunden (08.09.2020) ist eine 19 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Der 26 Jahre alte Fahrer eines BMW war gegen 02.10 Uhr in der Lautenschlager Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und bog an der Schillerstraße nach rechts ab. Dabei kam er mit seinem Wagen ins Schleudern und stieß zunächst gegen den Audi eines 25-Jährigen. Dieser hatte kurzzeitig auf einer Busspur gehalten. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW weiter und kam letztendlich auf einer Grünrabatte zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die 19 Jahre alte Beifahrerin des Audis leicht. Da es sich bei dem BMW um einen hochwertigen Sportwagen handelt, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

