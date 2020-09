Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder aus Garagen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen / -Sillenbuch (ots)

Unbekannte haben am Samstag (05.09.2020) mehrere Fahrräder aus Garagen an der Höhbergstraße und am Safranweg gestohlen. An der Höhbergstraße gelangten die Täter zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr mutmaßlich über ein offen stehendes Garagentor in die Tiefgarage und entdeckten das mit einem Stahlseil an einer Wand befestigte E-Bike. Sie durchtrennten das Seil und stahlen das E-Bike im Wert von rund 3.000 Euro. Auf unbekannte Weise gelangten die Diebe zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in eine verschlossene Garage am Safranweg und erbeuteten zwei Fahrräder der Marke Cube im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße oder unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

