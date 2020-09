Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Draisine "Nummer 5" abhandengekommen

Sankt Julian (ots)

Die Draisine "Nummer 5" ist am Donnerstagnachmittag in Sankt Julian abhandengekommen. Zwei jugendliche Fahrradfahrer hätten sie weggenommen beinhaltete die Information für die Polizei. Da man so ein schweres Schienenfahrzeug nicht gerade so unter den Arm klemmen und mit nach Hause nehmen kann, war der Fluchtweg der "Täter" einzugrenzen. Bereits im Nachbarort Glanbrücken stand "Nummer 5" unbeschädigt auf dem Gleis. Eine ältere Dame verwies auf eine Familie, die das Gefährt dort abgestellt hatte. Die noch in der Nähe befindlichen Familienmitglieder teilten der Streife mit, dass die Draisine von zwei Jugendlichen mit Fahrrädern zurückgelassen wurde. Ergebnis: Alles gut! Draisine "Nummer 5" ist unbeschädigt wieder zu nutzen. Was die beiden Kids dazu bewegt hatte, von ihren Fahrrädern kurzzeitig auf die Draisine zu wechseln, war noch nicht zu klären... |pilek-AH

