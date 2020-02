Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radfahrerin stößt auf Radweg mit Pkw zusammen - leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montag gegen 15.45 Uhr fuhr eine 60 Jahre alte Autofahrerin (deutsch) aus Vorst mit ihrem Pkw von einem Parkplatz an der Hauptstraße auf selbige. Dabei übersah sie eine 28-jährige Radfahrerin aus Vorst, die auf dem linken Radweg der Hauptstraße in Richtung Süchtelner Straße unterwegs war. Die 28-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (137)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell