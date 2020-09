Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (05.09.2020) eine 29 Jahre alte Frau in einem Hotelzimmer an der Möhringer Straße überfallen. Die 29-Jährige öffnete gegen 19.00 Uhr auf Klopfen die Türe ihres Hotelzimmers, als sie unvermittelt von drei Männern zur Seite geschubst worden war. Die Täter durchsuchten ihr Zimmer und stahlen Bargeld sowie ein Smartphone. Die Frau beschreibt die Täter als etwa 30 Jahre alte Männer, die schwarz gekleidet waren, jeweils schwarze Basecaps und schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

