POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 38-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagvormittag verursachte ein 38-jähriger Mann auf der K4147 bei Oftersheim einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der Mann war kurz nach 10 Uhr mit seinem Renault in Richtung Plankstadt unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei stieß er gegen die Leitplanken und kam schließlich entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Dem 38-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der die eintreffenden Beamten angesprochen hatte und dann weitergefahren war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

