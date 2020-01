Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: BMW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen Leitplanke

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, geriet ein 18-jähriger BMW-Fahrer in der Friedrichsfelder Straße auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte infolgedessen gegen eine Leitplanke. Der Autofahrer bog von der Vogesenstraße nach links in Richtung Schwetzingen ab, als er die Kontrolle über seinen PKW verlor, ins Schleudern geriet und auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit der Leitplanke kollidierte. Diese sowie der BMW wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Am BMW entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Verletzungen zog sich glücklicherweise niemand zu. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

