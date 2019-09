Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 23. September 2019, zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße in Berne eingebrochen.

Die 86-jährige Bewohnerin des Hauses befand sich zur Tatzeit in ihrem Haus, während die dreisten Diebe unbemerkt in ihrem Haus nach Wertsachen suchten. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtige Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1138747).

