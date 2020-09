Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Messgeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (05.09.2020 - 06.09.2020) auf einer Baustelle an der Augsburger Straße mehrere hochwertige Messgeräte gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Samstag, 00.00 Uhr und Sonntag, 01.00 Uhr auf unbekannte Weise auf das Baustellengelände. Dort brachen sie bei drei sogenannten Tachymetern die Sicherungen auf und stahlen die Geräte, mit denen Höhen- und Winkelmessungen durchgeführt werden. Die Tachymeter waren auf einer Höhe von rund 2,50 Metern angebracht. Wie die Täter die Höhe überwanden, ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

